كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الانخفاض الكبير والملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج بسبب توالي المواسم الزراعية، إلى جانب جهود الدولة والمبادرات الرئاسية التي بدأت تؤتي ثمارها الآن.

وقال النجيب في مداخلة هاتفية مع قناة "الشمس": "لدينا مشاريع كبيرة جداً ستؤتي ثمارها والآن أتت ثمارها، وهذا ما شعر به المواطن بشكل ملحوظ"، مشيرًا إلى دور بعض التجار الشرفاء الذين شاركوا في المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة دولة رئيس الوزراء.

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن المجتمع الدولي يعاني من عجز واضح في اتخاذ قرارات فعالة ضد الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال فارس خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين يعكسان تحولها إلى دولة مارقة تتحدى القوانين الدولية، في ظل غياب ردود فعل دولية تتناسب مع حجم هذه الانتهاكات.

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن مشاركة مصر في مؤتمر "تيكاد 9" بطوكيو تعكس دورها الريادي في دعم التنمية الأفريقية.

وقال الشوادفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن تمثيل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذا المؤتمر يبرز مكانة مصر كجسر استراتيجي يربط اليابان بإفريقيا، مؤكدًا أن هذا الحدث يعزز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا لحل تحديات القارة.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وحذرت "غانم"، من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة السبت والأحد المقبلين، موضحة أن الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية.

أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات في مصر شهدت انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا بفضل عدة عوامل اقتصادية إيجابية.

وقال بلبع خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس"، إن الانخفاض النسبي في سعر الدولار يُعد العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، إلى جانب زيادة إنتاج مصانع التجميع ال

محلي وفتح باب الاستيراد والتسجيل المسبق له.