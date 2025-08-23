إعلان

ارتفاع بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية اليوم

05:00 ص السبت 23 أغسطس 2025
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (6)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (7)
    الطقس
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)_3
كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر المسيطرة على حالة الطقس اليوم السبت على أغلب الأنحاء.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية ارتفاع بقيم درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا رطبا على السواحل الشمالية، حارا رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لمدة 4 ساعات (من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

