الرعاية الصحية: تأسيس أول مركز لعلاج الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي

كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور خالد ساري، المدير العام لشركة تاكيدا للأدوية لمصر ودول الخليج العربي، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لمتابعة المبادرات المشتركة في مجالات علاج الأورام والأمراض النادرة والوراثية، بما يعزز استراتيجيات الهيئة في التوسع بخدماتها الطبية المتقدمة وتوطين أحدث النظم العلاجية العالمية داخل مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور أحمد السبكي بالحاضرين وتهنئة الدكتور خالد ساري، مشيدًا بالتعاون المثمر والدائم بين شركة "تاكيدا مصر" وهيئة الرعاية الصحية. وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أبرز ما تحقق من إنجازات مشتركة في مجال علاج الأورام، حيث أسهمت شركة "تاكيدا" في إنشاء مركز خدمات الأورام المتكامل (Integrated Practice Unit – IPU) بمجمع الإسماعيلية الطبي، بالتعاون مع مجموعة كريستي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية Christie-NHS.

كما شمل التعاون زيارة خبراء المؤسسة للمجمع الطبي بالإسماعيلية وإجراء تقييم شامل، أعقبها تنظيم برامج تدريبية مكثفة للجان متعددة التخصصات بمشاركة أكثر من 15 خبيرًا أجنبيًا من مجموعة "كريستي" البريطانية. فضلًا عن ترشيح كوادر طبية للتدريب بمجموعة "كريستي" في بريطانيا، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الطبية المصرية وفق أحدث الممارسات العالمية.

كما تناول الاجتماع مناقشة التوسع في المرحلة الثانية من المشروع، عبر زيادة عدد البعثات التدريبية للأطقم الطبية المصرية، ودعم توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) لمتابعة وتقييم تطوير وحدات الأورام بمنشآت الهيئة، إضافة إلى استكمال تطوير مركز علاج الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي وفقًا للتوصيات الفنية لمجموعة "كريستي".

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الشراكات الدولية مع الجهات العالمية الرائدة مثل "تاكيدا" ومجموعة "كريستي" البريطانية تمثل قيمة مضافة كبرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، مؤكدًا على أن ما تحقق في مجال الأورام يُعد إنجازًا غير مسبوق حظي بإشادة عالمية، حيث جرى إدراجه ضمن التقرير السنوي لشركة "تاكيدا" الدولية كأول مشروع من مصر يحظى بهذا الاعتراف. وأضاف أن الشراكات الدولية باتت ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية ونقل أحدث النظم الطبية العالمية إلى مصر.

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على محاكاة هذا النجاح في مجال الأمراض النادرة والوراثية، بدءًا من التشخيص المبكر وحتى العلاج والتوعية، مع التركيز على تدريب الكوادر الطبية وبناء قدرات الأطباء، إلى جانب إطلاق حملات توعية تستهدف المرضى وأسرهم، فضلًا عن تشكيل فرق عمل مشتركة لتطوير مسارات التشخيص والعلاج والتثقيف، وعقد ورش تدريبية للأطباء وملتقيات علمية تربط الكوادر الطبية المصرية بالخبراء العالميين، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر يمثل التحدي الأكبر في هذه الأمراض.

وأضاف السبكي أن التعاون مع "تاكيدا" سيمتد ليشمل دعم جهود الهيئة في الوقاية من بعض الأمراض مثل حمى الضنك في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، مؤكدًا أن الهيئة ماضية في تعزيز شراكات استراتيجية تضمن تحسين جودة الخدمات الصحية، وذلك ضمن خطتها لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد ساري، المدير العام لشركة تاكيدا للأدوية لمصر ودول الخليج العربي، بما تحقق من تعاون مثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن ما أُنجز حتى الآن يعد نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، وأن إدراج المشروع المصري ضمن التقرير السنوي العالمي للشركة يعكس أهمية التجربة المصرية ونجاحها في مجال الأورام.

وأضاف ساري: "نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وملتزمون بالعمل على تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات الأمراض النادرة والوراثية، وتوسيع برامج التدريب والبعثات العلمية، بما يضمن شراكة مستدامة وفاعلة تستجيب لاحتياجات السوق المصري الواعد وتخدم المريض المصري في المقام الأول".

وحضر اللقاء من جانب شركة "تاكيدا مصر": الدكتورة راندا عادل، رئيس وحدة التسويق والوصول إلى الأسواق، الدكتورة ڤينيس نبيل، مدير التواصل والعلاقات العامة، والدكتور كريم السمرة، مسئول وحدة إتاحة الدواء ومسئول ملف الأورام بالشركة.

كما حضر من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة رضوى عبدالعظيم، مسئول ملف الأورام بالهيئة والتعاون مع شركة تاكيدا، والدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة.

