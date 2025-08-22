كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي بمحافظة الجيزة، عن انتهاء الخلاف بين بائع البطاطا وموظف الإشغالات بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشادة بينهما، مؤكدًا أن الطرفين تصالحا وأن البائع نفى وجود أي خلاف مع الموظف، مشيرًا إلى أن أجواء من المودة سادت بينهما.

وأوضح رزق في تصريحات لمصراوي، أنه فور علمه بالواقعة أصدر توجيهًا عاجلًا باستدعاء الموظف في الحادثة إلى جانب حضور المواطن صاحب العربة، للاستماع إلى أقوال الطرفين والوقوف على تفاصيل ما حدث.

وأكد أن مصلحة المواطن تظل دائمًا أولوية، مع الالتزام بتطبيق القانون على الجميع.

وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء موظف إشغالات على بائع البطاطا خلال سحب عربته من أحد شوارع حي الدقي.

اقرأ أيضًا:

غرفة السياحة: مد فترة سداد رسوم الاشتراك في قرعة الحج السياحي 1447

قانون الرياضة الجديد يُحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية - تفاصيل