كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن المجتمع الدولي يعاني من عجز واضح في اتخاذ قرارات فعالة ضد الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال فارس خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين يعكسان تحولها إلى دولة مارقة تتحدى القوانين الدولية، في ظل غياب ردود فعل دولية تتناسب مع حجم هذه الانتهاكات.

وأضاف فارس أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، فشلت في فرض القانون على إسرائيل، التي تتمتع بحماية سياسية وعسكرية من الولايات المتحدة.

وأشار فارس إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت مجرمي حرب، تؤكد استهداف هذه المؤسسات التي تهدف إلى تحقيق العدالة.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن التحركات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية تصطدم بدعم أمريكي واضح للاحتلال، مما يعيق تحقيق العدالة.

وتابع: التحركات الأوروبية الأخيرة، مثل قرار إقليم كتالونيا بمنع دخول مسؤولين إسرائيليين، وتصريحات رئيس وزراء أستراليا ضد إسرائيل، تشير إلى بداية تصعيد دولي ضد سياسات الاحتلال.

وأشار فارس إلى أن الجهود المصرية والقطرية للتوسط في وقف إطلاق النار، من خلال مقترح جديد يتماشى بنسبة 98% مع المقترح الأمريكي، تُظهر التزامًا حقيقيًا بإحلال السلام.

