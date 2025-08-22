كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعيين/ التعاقد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير التعليم يبحث مع رئيس جامعة الأمم المتحدة إنشاء فرع بمصر للذكاء الاصطناعي

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع البروفيسور تشيليدزى ماروالا رئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر طوكيو للتنمية فى أفريقيا "تيكاد ٩" باليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

الصحة: تقديم 57 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة «100 يوم صحة» في 37 يومًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 57 مليونًا و690 ألفًا و610 خدمات طبية مجانية خلال 37 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

1500 جنيه.. خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة 2025-2026 ضمن منظومتها الرسمية، بما يضمن حصولهم على منح ومساعدات اجتماعية، مثل منحة رمضان والمساعدات الطارئة، وذلك وفق آليات وضوابط محددة.

"المحطات النووية" تعلن حاجتها لوظائف جديدة - التخصصات والشروط

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظامى التعيين / التعاقد.

تأشيرة العمرة دون وسيط.. ما مصير شركات السياحة بعد قرار السعودية؟

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، حقيقة ما تداوله بعض المواطنين بشأن عدم الحاجة إلى شركات سياحة للسفر إلى أداء العمرة وغيره بعد قرار وزارة الحج والعمرة السعودية بإتاحة خدمة جديدة تحت اسم "نسك عمرة".

قانون الرياضة الجديد ينشئ مركزًا لتسوية المنازعات الرياضية.. ما اختصاصاته؟

نصت المادة 66 من قانون الرياضة الجديد، على إنشاء مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" ، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالي والإدارى ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويُشار إليه في هذا القانون بالمركز.

الصحة: مكافآت لمديري 7 منشآت رعاية أولية وخصم لفريق النفايات| تفاصيل

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة دمياط، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتكثيف المتابعة الميدانية للخدمات الصحية وضمان جودتها، ضمن حملة «100 يوم صحة».

السياحة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للتراث المغمور بالمياه – صور

اختتمت وزارة السياحة والآثار فعاليات "التراث الثقافي المغمور بالمياه"، التي أقيمت يومي 20 و21 أغسطس الجاري، بإعلان أسماء الفائزين بالعشرة مراكز الأولى في مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي، والتي أطلقتها مطلع الشهر الجاري لاختيار أفضل صورة تجسد إحدى القطع الأثرية المنتشلة من البحر المتوسط والمعروضة في المتحف اليوناني الروماني ومتحف الإسكندرية القومي.

حريق بجراج "التنظيم والإدارة".. وإجراء عاجل بشأن امتحانات السبت

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نشوب حريق محدود صباح الجمعة، بالجراج التابع له.

الحشيش أقلهم.. اللواء وليد السيسي لمجدي الجلاد: 2025 ذروة انتشار المخدرات في مصر

قال اللواء وليد السيسي، مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، إن عام 2025 يمكن اعتباره ذروة إحساس المواطنين بانتشار المخدرات، قائلًا:"تقديريًا نقدر نقول إن 2025 هي ذروة إحساس الناس بانتشار المخدرات، ليه؟ لأن تعدد أنواع المخدرات عمره ما كان موجود بالشكل من قبل".

تتجاوز المعدلات الطبيعية.. موجة حارة جديدة تبدأ غدا والأرصاد تحذر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

