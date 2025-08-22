كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ضرورة أن تعرف أمة الإسلام أن الله استأمنها على الوحي، وأن الله أخرجها للناس، وأنها شاهدة على الأمم بما عندها من أنوار السماء، لهذا فالدفاع عنها ونصرتها ضرورة، خاصة في وقت الأزمات، مبينا أن الله جل جلاله فضلها على سائر الأمم، واختصها بمكانة ليست لغيرها، قال الله تعالى في وصف الأمة: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}، وقال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.

وأوضح الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، إنه على كل فرد من أبناء الأمة الإسلامية، أن يدرك أنه في هذا الكون لأداء رسالة معينة؛ فالتَّعبير بـ«وكذلك جعلناكم» و«كنتم خير أمة أُخرجت» يدلُّ على أنَّ الأمَّة لم تظهر اعتباطًا، وأنها ليست نافلةً في الحياة، وأنها لم تخرج لتتقوقع على نفسها، أو لتعيش في حدودها، إنَّما أخرجها ربُّ العالمين «للنَّاس» كلِّ النَّاس، بيضًا وسودًا، عربًا وعجمًا، لتعطي غيرها من الأمم ممَّا لديها من الاعتقاد الصَّحيح، والتَّصوُّر الصَّحيح، والخلق الصَّحيح، والمفاهيم الصحيحة التي تصلح شئون الحياة، وهذا التكليف أن هذه الأمة مأمورة بأعمال العقل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتأتى إلا من أمة عاقلة، كما أن تكليف الحق سبحانه وتعالى لأمة بهذا بالدور العظيم يعني أن المنهج الذي رسمه لها هر منهج قائم في جوهره على العقل، ليجنبها الإفراط والتفريط.

وذكر خطيب الجمعة بالجامع الأزهر، إنه من الواجب على الأمة الإسلامية أن تكون على قدر من الوعي اللازم الذي يحفظ مكانتها، ويعينها على أداء رسالتها، ويؤمن أفرادها وشعوبها، فالَّذي أخرج هذه الأمَّة وكلفها برسالتها هو الله جلَّ شأنه، فهي أمَّةٌ «مبعوثةٌ» للعالمين، كما أنَّ كتابها ذكرٌ للعالمين، ونبيُّها رحمةٌ للعالمين، كما أنه من الضرورة من أن تفهم الأمة أن قوتها في وحدتها فإن الله جلَّ جلاله يقول: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}، وقال تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}، وعليها أن تعتصم بحبل ربِّها ولا تتفرَّق، وتتمسَّك بالشَّريعة والأخلاق ولا تروغ.

وتساءل الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إذا كانت َ الأمة عقيدتها واحدةٌ، وعباداتها واحدةٌ، ومصدرها واحدٌ، ومقصدها واحدٌ، فلماذا التفرق والتشرذم؟، رغم أن المولى سبحانه وتعالى حذرنا من التفرق والتشتت فقال: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، لهذا يجب أن تتضافر الجهود: التَّعليم، والإعلام، والاقتصاد، والاجتماع، والسِّياسة، فتكون أمتنا أمَّةً واحدةً فكريًّا، واقتصاديًّا، وسياسيًّا، وعسكريًّا، لمواجهة أعدائها الذين وصل بهم الفجور إلى محاولة «تزوير التَّاريخ»، وهي جريمةٌ بشعةٌ، يقوم عليها خونة ينقبون عن مواطن الخلاف ويعيدون إحياءها؛ لتظلَّ الأمَّة في حالة عداءٍ مستمرٍّ، يبغض بعضها بعضًا، ويُقصي بعضها بعضًا، ويعرضون عن مواطن العزِّ والشّرف.

وحذر خطيب الجامع الأزهر، من أن هناك خطر أكبر يواجه الأمة الإسلامية ، وهو ما يقوم به بعض الخونة والمتآمرين؛ من محاولات زراعة اليأس والإحباط في القلوب، ويصوروا الواقع على أنَّه شرٌّ محضٌ، ويطعنون في الرموز، ويحرصون على إسقاط القدوات والمؤسسات، وهذا يعد كن أكبر الأخطار التي يجب أن نتصدى لها بسلاح الوعي، أضافة إلى أن إلى أن تدير الأمة مواردها بما يكفل للجميع حياة طيبة، فلا تنعزل دولة عن أختها، ولا شعب عن أخيه، فالكل من الأمة، وإن تقسمت الأمة ذابت أوصالها، وتلاشت قوتها، وأهدرت مواردها، وطمع فيها أعداؤها، وقد أخرج ابن ماجة من رواية وَحْشِـيِّ بْنِ حَرْبٍ ◙: «أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ! قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ».

ووجهه خطيب الجامع الأزهر رسالة لأبناء الأمة الإسلامية: على الأمة أن تعي أنها لن تموت فلو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم بدر، وقد كان معسكر الشرك ثلاثة أضعاف معسكر الإيمان، لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم الخندق حين اجتمع الأحزاب على المسلمين وأحاطوا بهم من كل جانب، لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم اجتاح التتار بلاد المسلمين، وقتلوا وذبحوا وخربوا وأفسدوا، ولكن بفضل الوعي والثقة في وعد الله سبحانه وتعالى قدر لهذه الأمة أن تبقى بفضل إيمانهم وثقتها بوعد ربها.

وفي ختام الخطبة أوصى بضرورة أن تكون الأمة يقظة، لأننا نواجه عدوا ماكرا ومخادعا، وأن من اليقظة أن تعرف الأمة فردا فردا أن المعركة ليست على أرض فحسب، وإنما عدوك يطعنك في إيمانك وعقيدتك، وأخلاقك وقيمك، وفي تاريخك وهويتك، وفي قناعاتك وأفكارك، وأن الحرب لا تكون بالدبابات وحدها، وإنما تكون بإثارة الشهوات والشبهات، وإشغال الناس بالترندات، والتفاهات، والعمل على إسقاط القدوات، كما تكون بتسميم الحياة، بحيث لا يبقى لشيء معنى، فلا قدوة ولا رمز، ولا مؤسسة ولا قيم، بحيث تبقى أمتنا ساحات لحروب نفسية واجتماعية، قبل أن تكون قتالا، ويعملون علينا بحروب التلبيس والتدليس والتزييف والتحريف التي تميع الأفكار، وتغير العقول، إن أعداء هذه الأمة يريدون تمييعها، فلا يبقى أبناء الأمة ثابتين على شيء، لا عندهم ولاء لأمة، ولا فخر بتاريخ، ولا اعتزاز بقيم، ولا حب لوطن.