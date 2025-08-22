كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء وليد السيسي، مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، إن عام 2025 يمكن اعتباره ذروة إحساس المواطنين بانتشار المخدرات، قائلًا:"تقديريًا نقدر نقول إن 2025 هي ذروة إحساس الناس بانتشار المخدرات، ليه؟ لأن تعدد أنواع المخدرات عمره ما كان موجود بالشكل من قبل".

وأوضح، خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت):"الأول كان عندنا مخدرات تقليدية أو طبيعية، ونصف تخليقية وتخليقية، وده اللي اتربينا عليه من 30 أو 35 سنة؛ الحشيش والأفيون والبانجو كمخدرات طبيعية، أما النصف تخليقية زي الهيروين والكوكايين فهي مصنّعة من مواد طبيعية، علشان نفرّق: الهيروين بيطلع من الأفيون، والكوكايين من شجرة الكوكا، وكان فيه برضه التصنيعي زي الماكسون فورت مثلًا، بس ده قديم وانتهى واندثر".

وأضاف:"نيجي دلوقتي.. لأ، إحنا في هجمة شرسة من كل ناحية ومن كل اتجاه.. الحشيش بقى أقلهم، ليه؟ لأن ظهر الهيدرو، وظهر الاستروكس، وظهرت الأمفيتامينات كلها، وظهر الآيس، والشادو، والباودر".

وأكد:"عشان كده لما الناس تقول إن المخدرات منتشرة، آه عندهم حق، بسبب انتشار المواد وكثرة أنواعها مقارنة بالماضي، ولكن ده ما يديش انطباع خاطئ إن مثلًا في تقصير معين، لا.. الظروف المحيطة هي اللي سامحة إن المخدرات دي كلها تبقى موجودة في البلد، من أول الفقر والبطالة والحالة الاقتصادية، لحد الحالة الأمنية غير المستقرة في 3 أو 4 مناطق حوالينا، وكمان استمرار الدول المنتجة اللي لسه بتنتج وبعنف علشان تعوض الحالة الاقتصادية عالميًا".

واختتم قائلاً:"2025 هو عام مزدحم بالمواد المخدرة".

اقرأ أيضًا:

قانون الرياضة الجديد| ضوابط إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية

ارتفاع الحرارة والرطوبة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الكيلو بـ60 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح