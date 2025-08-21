متحدث الرئاسة ينشر فيديو لزيارة الرئيس السيسي المملكة العربية السعودية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب وصوله إلى مطار نيوم اليوم الخميس.

وقاد الأمير محمد بن سلمان السيارة المخصصة لاستقبال الرئيس السيسي، عقب استقباله على مدرج مطار نيوم السعودي الدولي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مطار نيوم بالمملكة العرببة السعودية، حيث كان في مقدمة مستقبليه الأمير السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بن آل سعود.

وجاءت هذه الزيارة استجابة لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته وبجواره الرئيس عبد الفتاح السيسي.