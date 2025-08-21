منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر

كتب- محمد نصار:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، منع الكابتن مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في جميع وسائل الإعلام لمدة ثلاثة أشهر، مع إلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من قناته على يوتيوب، وذلك بعد ثبوت الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

جاء القرار بناءً على شكوى مجلس إدارة النادي الأهلي، التي أكد فيها تعرضه لتجاوزات مستمرة من الكابتن مصطفى يونس على مدار أكثر من خمس سنوات، سواء خلال البرامج التلفزيونية أو عبر قناته على يوتيوب.

وكان مصطفى يونس قد مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، استنادًا لتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، حيث أقر بوجود بعض الألفاظ والتصريحات غير المناسبة، وتعهد بإزالة المحتوى المخالف.

اقرأ أيضًا:

تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟

حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد

اليوم.. السيسي يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة ولي العهد