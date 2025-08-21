المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري برئاسة د. مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

استعرض المجلس تقريرًا تفصيليًا حول مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024، إلى جانب متابعة جهود الجامعات في تشكيل وحدات عمل إدارية لمتابعة ملف "جائزة مصر للتميز الحكومي" ضمن منظومة التميز الداخلي بالجامعات المصرية.

وناقش المجلس مقترحات اللجنة المشكلة بشأن تخفيض الاستقطاعات المالية على الوحدات ذات الطبيعة الخاصة بالجامعات، ودراسة الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في أبريل 2025 بشأن تعزيز التنسيق بين مراكز الإعاقة بالجامعات والوحدة المركزية "تمكين" بوزارة التعليم العالي.

كما اطلع المجلس على ما تم إنجازه عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، والتي تتيح عرض الأنشطة والإنجازات بشكل شفاف أمام صناع القرار والجمهور، بما يعزز من تكامل الجهود لخدمة المجتمع المحلي على مستوى الجمهورية.

