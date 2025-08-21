رئيس "شباب النواب": قانون الرياضة الجديد نقلة نوعية بدعم الرئيس السيسي

كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تصديقه على قانون الرياضة، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية تتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

وأوضح "حسين"، في بيان الخميس، أن الرئيس السيسي أولى الرياضة المصرية اهتمامًا غير مسبوق، مؤمنًا منذ البداية بأن الرياضة تمثل أمنًا قوميًّا، ويحرص دائمًا على دعم أبطال مصر في مختلف المحافل، مضيفًا: "هذا التشريع الجديد يعكس ثقة القيادة السياسية في شباب مصر، ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الرياضي الحقيقي."

كما ثمّن رئيس لجنة الشباب والرياضة، الدور الكبير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي كان لحكمته وخبرته الدستورية الفضل في خروج القانون بصورته النهائية المتوافقة مع الدستور والمواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بمحاور الاستثمار الرياضي والإصلاح المؤسسي للهيئات الرياضية.

وأشاد بالدور الوطني للحكومة، ممثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشؤون القانونية والسياسية المستشار محمود فوزي، لما قدماه من تعاون وتواصل دائم وحرص على التشاور مع المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الرياضي.

وأكد أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جاءت لمعالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وعلى رأسها معوقات الاستثمار، وضعف التواصل بين إدارات الأندية وشركاتها التابعة، إلى جانب الحاجة لتعزيز الرقابة الحكومية على بعض الجوانب.

