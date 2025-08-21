تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟

كتب- محمد نصار:

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، في تشغيل خدمة "Premium" على متن رحلاتها بين القاهرة والإسكندرية والعكس، وذلك على القطار رقم 905/916.

ما هي خدمة ""Premium"؟

توفر الخدمة الجديدة مستوى متكاملًا من الراحة والتميز يبدأ من لحظة دخول المحطة وحتى نهاية الرحلة، تشمل:

1- صالات انتظار مكيفة ومجهزة بخدمات الضيافة وشاشات العرض.

2- تخصيص عربات مميزة تضم مقاعد مريحة.

3- توفر تجربة سفر أكثر رفاهية.

طريقة حجز خدمة ""Premium"

أتاحت الهيئة، سهولة حجز الخدمة عبر مختلف الوسائل والتطبيقات الإلكترونية، مع توفير فريق متخصص لخدمة العملاء.

ويحصل مستخدمو الخدمة على خصم 10% على المشتريات والخدمات المقدمة في منافذ البيع داخل المولات التجارية بمحطتي القاهرة وسيدي جابر.

وأكدت الهيئة التزامها المستمر بتطوير خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة التجربة على متن قطارات السكك الحديدية.

