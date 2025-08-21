وزير العمل يعلق على واقعة إطلاق ليبي أسدًا على عامل مصري

كتب- محمد أبو بكر:

علق وزير العمل محمد جبران على الفيديو المتداول الذي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يطلق أسدًا على مجموعة من الأفراد بينهم عامل مصري، بغرض المزاح.

وأوضح جبران في تصريحاته لمصراوي أن القنصل المصري يتابع تفاصيل الواقعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكدًا أن السلطات ألقت القبض على صاحب الأسد عقب تقديم شكوى ومتابعة من الخارجية المصرية.

وأشار وزير العمل إلى أن وزارته تتابع القضية أيضًا مع وزارة الخارجية لضمان حقوق العامل المصري المتضرر، مؤكدًا أن ملف العمالة المصرية داخل البلاد وخارجها يحظى باهتمام كبير من الدولة.

وشدد على أن الوزارة تعمل دائمًا على حماية حقوق العمالة المصرية وصون كرامتهم في مختلف أماكن تواجدهم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية ورعاية العمال المصريين، باعتبار أن صون حقوقهم يمثل أولوية وطنية وركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

