كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

جاء ذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة "قمة تيكاد 9"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء، بالتعاون والتواجد التاريخي لمجموعة "تويوتا تسوشو" في مصر والذي يمتد لنحو 93 عامًا.

وأشار "مدبولي"، إلى أن المجموعة تعمل في العديد من المشروعات داخل السوق المصرية، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية وقطاع المواد الغذائية، بجانب نشاطها التقليدي في مجال السيارات.

ودعا المجموعة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها، في ضوء عضوية مصر في عدد من التكتلات العالمية بما يُسهم في تعزيز نفاذ منتجات الشركة إلى الأسواق الخارجية.

كما أعرب عن تطلعه للانتهاء من مذكرة التعاون الموقعة في مجال التعليم الفني، لافتًا إلى أن الجانب الياباني وعد بسرعة استكمالها، حيث تمت مناقشة هذا الملف مع وكالة "جايكا" والسفارة اليابانية بالقاهرة لدعم التعاون في هذا المجال.

من جانبه، استعرض توشيميتسو إيماي، نشاط الشركة في مصر، موضحًا أن استثمارات "تويوتا موتور" تشمل تجميع السيارات، ومحطة "رورو" للسيارات بميناء شرق بورسعيد، حيث تعد "تويوتا تسوشو" أحد أعضاء التحالف العالمي المشغل للمحطة.

وأضاف أن المجموعة تعمل أيضًا في مجال الطاقة المتجددة من خلال مشروعي: "رأس غارب" لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات، و"البحر الأحمر" لطاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات.

كما أشار إلى نشاط الشركة في مجال الرعاية الصحية عبر توريد أجهزة الأشعة والسيارات المجهزة لنقل اللقاحات، بالإضافة إلى نشاط آخر يتمثل في تصدير الأطعمة والمشروبات إلى اليابان.

وتحدث كذلك عن دور الشركة في منحة E-Just التي يتم تنفيذها بالشراكة مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا نية الطرفين البدء في المرحلة الجديدة من المنحة عبر تعاقد جديد يمتد من سبتمبر 2026 حتى أغسطس 2030.

كما تطرق إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة ووزارتي الصناعة والاستثمار لدعم التعاون في صناعة السيارات ومكوناتها وتوطينها محليًا.

وعرض إيماي أيضًا نشاط الشركة في أفريقيا، موضحًا أنها تعمل في مجالات النقل والبنية التحتية الخضراء والرعاية الصحية، وأن ثلث موظفيها حول العالم يعملون في القارة.

وفي ختام اللقاء، هنأ رئيس الوزراء بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

