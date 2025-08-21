كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الهجومَ الإرهابي والذي وقع صباح أمس الأول في بلدة أونجوان مانتاو النائية بمنطقة مالومفاشي، واستهدف مسجدًا في أثناء صلاة الفجر بولاية كاتسينا شمال نيجيريا، مسفرًا عن استشهاد نحو ٥٠ شخصًا، واختطاف نحو ٦٠ آخرين وفق مصادر محلية.

وأكد الوزير في بيان له، اليوم، أنَّ الاعتداء على بيوت الله، وانتهاك حرمة الدماء الطاهرة، يمثل جريمة نكراء تتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، وتكشف وجهًا بشعًا للتطرف والإرهاب الذي لا دين له ولا وطن، مشددًا على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم الاعتدال لحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للتطرف؛ وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف منابع الإرهاب، وتعزيز التعاون بين الدول لحماية المجتمعات من تلك الاعتداءات الآثمة.

وقدم وزير الأوقاف، خالص المواساة والتعازي للشعب النيجيري الشقيق حكومةً وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وردّ الغائبين إلى أهليهم عاجلاً.

