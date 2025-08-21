كتب- محمد نصار:

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نوريهيكو إيشيجورو، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية "جيترو"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

جاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة "قمة تيكاد 9"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

وفي مستهل اللقاء، ثمن رئيس الوزراء، التعاون القائم بين الجانبين، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصحة، مؤكداً ما تقدمه الحكومة المصرية من مزايا وحوافز للشركات المستثمرة في السوق المصرية.

وأعرب "مدبولي"، عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء الحوافز التي تمنحها الدولة لمثل هذه المشروعات الكبرى، وما تتميز به المنطقة الاقتصادية من موقع استراتيجي على الممرات الملاحية الدولية.

من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكدة سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات ذات أولوية، مثل: الصحة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال.

وأعرب رئيس منظمة "جيترو"، عن تطلعه لتعزيز التبادل التجاري بين مصر واليابان، وزيادة تواجد السلع والشركات المصرية في السوق اليابانية، إلى جانب دعم تواجد الشركات اليابانية في مصر في مختلف القطاعات.

كما أكد تطلعه لتكثيف التعاون مع مصر في ضوء منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي عُقد خلال زيارة رئيس الوزراء الحالية إلى اليابان، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مشيراً إلى فرص التعاون الكبيرة في مجالات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن ريادة الأعمال تمثل مجالًا واعدًا للتعاون بين البلدين، حيث يمكن دعوة الشركات الناشئة المصرية إلى السوق اليابانية.

وخلال اللقاء، استعرض سفير مصر في طوكيو، أوجه التعاون القائم مع منظمة "جيترو"، خاصة في مجال الاتصالات، من خلال دعم الشركات الناشئة ودعوتها للتوسع في السوق اليابانية.

