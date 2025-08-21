رئيس الوزراء يلتقى محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي

كتب- محمد نصار:

التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نوبوميتسو هاياشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

جاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

وأشاد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، بأوجه التعاون بين مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات ذات أولوية للدولة المصرية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره للتعاون أيضاً في مجال إصدار سندات "الساموراي"، والتطلع لاستمرار التعاون في هذا الصدد، في ضوء نجاح مصر في تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفرص المتاحة حاليًا لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن اليابان تُعد إحدى الدول الكبرى الشريكة لمصر، فضلًا عن تمتع مصر بعضوية عدد من التكتلات الاقتصادية واتفاقيات الشراكة، التي تسهم في نفاذ السلع المصنعة في مصر إلى العديد من الأسواق، بالإضافة إلى الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين.

كما استعرض رئيس الوزراء، مزايا الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره للشركات من قدرة على التصدير مباشرة إلى أوروبا والأسواق المجاورة، مؤكدًا حرص الحكومة على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحوافز الاستثمارية تمثل عامل جذب لمزيد من الشركات اليابانية للعمل في مصر.

وخلال اللقاء، عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الحكومة في التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي، والفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون، مشيرة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية، إلى جانب الجهود المبذولة لدعم دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه، أعرب نوبوميتسو هاياشي عن اتفاقه مع الرؤية الخاصة بأهمية تواجد المزيد من الشركات اليابانية بالسوق المصرية وزيادة نشاطها، في ضوء التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري وما حققه من استقرار خلال الفترة الماضية، موضحاً أنه نقل هذه الصورة بالفعل إلى العديد من الشركات اليابانية.

وأشار "هاياشي" إلى إدراكه للمزايا الخاصة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسعيه المستمر للتعريف بهذه المزايا للشركات اليابانية، مؤكداً وجود فرص كبيرة للتعاون، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة. كما لفت إلى إمكانية التعاون بين الشركات اليابانية ونظيراتها من دول أخرى مثل دول الخليج للاستثمار المشترك في مصر.

