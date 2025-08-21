افتتاح الدورة الثالثة لمعرض السويس للكتاب بمشاركة 34 ناشرًا

كتب- محمد شاكر:

افتتح الدكتور خالد أبو الليل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء أحمد علاء رئيس حي السويس، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض السويس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.

يقام المعرض على ممشى أهل السويس في الفترة من 20 حتى 29 أغسطس الجاري، بمشاركة 34 ناشرًا من مختلف دور النشر المصرية.

حضر الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومجموعة من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث تجول الحضور داخل أجنحة المعرض وتفقدوا ما يقدمه من إصدارات متنوعة تشمل الأدب والرواية والفكر والفنون والعلوم، فضلًا عن كتب الأطفال والناشئة، مؤكدين أن المعرض يمثل متنفسًا ثقافيًا مهمًا لأبناء السويس، وفرصة للتواصل المباشر مع دور النشر والكتاب.

في البداية نقل الدكتور خالد أبو الليل، تحيات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة إلى أهالي محافظة السويس، وكتابها ومثقفيها، كما نقل اعتذار الوزير عن الحضور نظرا لارتباط مسبق حال دون حضوره.

وقال الدكتور خالد أبو الليل، إن المعرض يأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وإتاحة الكتاب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن اختيار ممشى أهل السويس مكانًا للمعرض يعكس الحرص على الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، مضيفا أن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمة ثقافية متميزة لأبناء المحافظة، من خلال توفير أحدث الإصدارات بأسعار مناسبة.

وأضاف أبو الليل أن الدورة الحالية تشهد اهتمامًا خاصًا بكتب الأطفال والنشر الموجه للشباب، إلى جانب إقامة فعاليات فنية وثقافية يومية على هامش المعرض، موضحًا أن الكتاب سيظل هو حجر الأساس في بناء وعي الأجيال الجديدة ومواجهة التحديات الفكرية.

وأكد أن المشاركة الواسعة من الناشرين تعكس ثقة دور النشر في أهمية هذه التظاهرة الثقافية، وتبرز مكانة السويس كمدينة لها طابع خاص في الوجدان المصري.

كما شهد الافتتاح عرضًا فنيًا مميزًا لفرقة السمسمية، التي قدمت عددًا من الأغاني التراثية التي ارتبطت بتاريخ مدينة السويس ونضال أبنائها، ما أضفى على أجواء المعرض لمسة من البهجة والروح الوطنية.

ويستمر المعرض حتى 29 أغسطس الجاري، حيث يشهد تنظيم ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع الأدباء، إلى جانب ورش فنية للأطفال، مما يجعله حدثًا ثقافيًا متكاملًا يعكس الدور التنويري للثقافة المصرية في نشر المعرفة وإثراء الوعي العام.

