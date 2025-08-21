كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن شراكة استراتيجية مع منصة «تيك توك»، في خطوة تستهدف إعادة تقديم محتوى المنصة الرقمية برؤية مبتكرة عبر شاشات المتحدة، بما يعكس مكانتها الرائدة في الجمع بين الإعلام التقليدي والرقمي.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية «المتحدة» في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، من خلال دمج التجارب الرقمية مع منظومتها الإعلامية المتكاملة، بما يسهم في إثراء التجربة الإعلامية وتوسيع نطاق التفاعل مع مختلف شرائح الجمهور، ولا سيما فئة الشباب.

وتهدف «المتحدة» من خلال هذه الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من قوة الوصول والانتشار الواسع الذي تحققه المنصات الرقمية، خاصة لدى فئة الشباب الأكثر تفاعلًا مع المحتوى الجديد.

ومن خلال إعادة توظيف هذا المحتوى وتقديمه برؤية متجددة، تسعى المجموعة إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الإعلامي توازن بين الأصالة والحداثة، والاستفادة من النواحي الإيجابية للمنصات العالمية مثل «تيك توك»، وإعادة صياغتها بما يتماشى مع الثقافة والقيم المحلية.

وتعكس هذه الشراكة حرص «المتحدة» على مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة الإعلام، مع إعادة صياغة المحتوى بما يتناسب مع الهوية المهنية والثقافية التي تميّز المجموعة.