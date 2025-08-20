كتب-عمرو صالح:

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ المخطط الاستيطاني الجديد المسمى "E1" يُعد خطوة إضافية في محو حلم الدولة الفلسطينية المتكاملة الأطراف، ويجسد تقطيع أوصال الضفة الغربية، لاسيما بين شمالها وجنوبها.

وأوضحت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صرّح بأن فكرة الدولة الفلسطينية تُمحى بالأفعال وليس بالشعارات، معتبرًا أن كل وحدة استيطانية جديدة تمثل "مسمارًا آخر في نعش هذا الحلم".

وأضافت السلامين، في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ منذ السابع من أكتوبر، تم الاستيلاء على أكثر من 54 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريع استيطانية أو توسيع مستوطنات قائمة، كما شهدت تلك الفترة إنشاء ما يقرب من 85 بؤرة استيطانية رعوية جديدة، ما يعكس تسارعًا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، ونهبًا منهجيًا لآلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.

وتابعت، أن سلطات الاحتلال صادقت مؤخرًا على بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل، مشيرةً، إلى أن أعمال تجريف الأراضي من قبل المستوطنين مستمرة في قرى فلسطينية عدة، منها أم صفا شمال رام الله، وقرية ترمسعيا، في إطار توسيع البؤر الاستيطانية الرعوية.

