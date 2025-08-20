تبدأ من 18 ألف جنيه.. أسعار عمرة أغسطس 2026

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، تزامنًا مع بدء موسم العمرة 2025-2026، بالبحث عن أفضل عروض برامج العمرة خاصة وأنها من الشعائر الدينية المهمة.

في هذا السياق، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار برامج عمرة أغسطس 2025-2026 غير شاملة أسعار تذاكر الطيران.

أسعار عمرة أغسطس الاقتصادية 2025-2026

قال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة أغسطس اقتصادية 2026 غير شاملة أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 18 ألف جنيه.

أسعار عمرة الأربع نجوم 2026

أضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة الأربع نجوم 1447هـ تبدأ من 26 ألف جنيه.

أسعار العمرة الخمس نجوم 2025

أوضح أن أسعار العمرة الخمس 2025 نجوم تبدأ من 36 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البرامج تختلف باختلاف السكن ونوع الطيران وتفاصيل وعدد أيام الإقامة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

في سياق متصل، أوضح محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة، حيث تشمل:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء وحديثة التصوير، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر

أشار "عابد" إلى المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر، والتي تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، مع تقديم عدد صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

وأكد أن جميع هذه المستندات يجب تقديمها إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة رسميًا.

أسعار العمرة في أغسطس 2025 - اقتصادي وخمس نجوم

