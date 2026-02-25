

تشكل السياحة أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد في العديد من الدول، إلا أن هذا القطاع الحيوي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها: انتشار ظاهرة تأسيس وإدارة شركات سياحة بدون تراخيص رسمية، ومع تصاعد هذه الظاهرة، يبرز التساؤل حول العقوبات القانونية المقررة لمخالفي القانون في هذا المجال.

تفاصيل عقوبة تأسيس وإدارة شركة سياحة بدون ترخيص 2026

يُعاقب فقًا للقانون، كل من يقوم بتأسيس أو إدارة منشأة سياحية بدون ترخيص بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة، تشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، إضافة إلى مضاعفة الحد الأقصى للغرامة، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المخالف بغلق المنشأة على نفقته الخاصة.

ويأتي هذا التشديد في إطار جهود الجهات المختصة للحد من الانتهاكات في قطاع السياحة، وضمان تقديم خدمات سياحية آمنة ومرخصة للمواطنين والزوار، وحماية حقوق المستثمرين النظاميين في السوق السياحي.

