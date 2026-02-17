إعلان

هل توجد برامج للعمرة خلال شهر شوال؟.. غرفة السياحة تُجيب

كتب : مصراوي

07:30 ص 17/02/2026

أرشيفية

كتب أحمد العش:
أوضح محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل أسعار وبرامج عمرة شوال 2026، مؤكدًا أنه لا توجد أي برامج للعمرة خلال شهر شوال.

حقيقة إصدار تأشيرات العمرة في شهر شوال 2026

وقال "عابد" في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن إصدار تأشيرات العمرة يتوقف فور انتهاء شهر رمضان مباشرة، على أن يُستأنف صدور التأشيرات بعد انتهاء موسم الحج، مشيرًا إلى أن بعض شركات السياحة تنظم برامج للمعتمرين خلال شهر شوال، إلا أن تأشيرات هذه البرامج تُصدر خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أنه لا يوجد إصدار لتأشيرات العمرة خلال شهر شوال نفسه.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن الإقبال على أداء العمرة خلال شهر رمضان المقبل جيد جدًا حتى الآن، موضحًا أن غالبية المصريين اختاروا البرامج الاقتصادية التي تمتد لنحو 30 يومًا، وتتراوح أسعارها بين 65 و75 ألف جنيه، بحسب مستوى الخدمات ومكان الإقامة.

54

برامج العمرة أسعار العمرة عمرة شوال غرفة السياحة أسعار عمرة شوال برامج عمرة شوال

