توجيه من محافظ الجيزة بشأن مصروفات التسكين بمدينة الطلاب - تفاصيل

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب المقرر تسجيل إقامتهم بمدينة الطلبة والطالبات التابعة لمحافظة الجيزة بما يضمن تهيئة مناخ ملائم للأنشطة التعليمية والحياتية خلال فترة إقامتهم مع التأكيد على توفير العمالة الكافية لتنفيذ المهام اليومية بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

جاءت توجيهات محافظ الجيزة في مستهل اجتماعه لمتابعة المراحل النهائية لأعمال تطوير وإعادة تأهيل مباني المدينة ورفع كفاءتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع بحث المحافظ مع الحضور موقف المباني حيث تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة لعدد (٢) مبنى الأول مخصص للطلاب والآخر للطالبات وجارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات لباقي المباني والتي ستدخل الخدمة تباعاً.

كما تابع النجار الموقف الحالي للمباني التابعة للمحافظات الأخري داخل المدينة الطلابية بمحافظة الجيزة مشدداً على سرعة التنسيق مع تلك المحافظات لإنهاء الأعمال المتبقية بكل مبنى .

واستمع المحافظ إلى شرح حول آلية التقديم والتسكين مشدداً على ضرورة مراعاة المسافات كأولوية لقبول الطلاب المتقدمين مع تحديد أقل قيمة ممكنة لمصروفات التسكين حرصاً على مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد المهندس عادل النجار في ختام الاجتماع أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ومعيشية تليق بهم، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمدينة الجامعية يأتي في إطار حرص الدولة على رعاية الشباب والارتقاء بمنظومة التعليم.

