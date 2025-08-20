التنسيقية تشارك في افتتاح أسبوع الابتكار بجامعة بنها الأهلية

كتب - مصراوي:

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح أسبوع الابتكار الذي تنظمه جامعة بنها الأهلية، والذي حمل شعار "من الفكرة إلى الريادة حيث يبدأ المستقبل".

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الابداع والابتكار في كافة المجالات، مؤكدة أن التنسيقية في حد ذاتها فكرة مبدعة مبتكرة كمنصة حوار تجمع أكثر من ٢٧ حزباً سياسياً وعدد كبير من الشباب السياسي المستقل، جميعهم مختلفون في الأيديولوجيات والأفكار، ولكن جمعهم الاتفاق على المشروع الوطني.

وأشارت العادلي إلى أن التنسيقية تؤمن بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال وقدرتهم على تحقيق التنمية والازدهار، وكان لها دوراً بارزاً سواء من خلال تقديمها لمبادرة جيل رقمي، أو من خلال التوصيات التي قدمتها في الحوار الوطني، أو من خلال دورها البرلماني، حيث قدمت العديد من الأدوات البرلمانية أبرزها الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، وتطوير المناطق الحرة التكنولوجية، واستخدام تطبيقات البلوكتشين، وتدريس مواد ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم المختلفة، ودراسات الاثر التشريعي والدراسات البرلمانية حول قانون حوافز العلوم والابتكار، وتأثير الشركات الناشئة وريادة الأعمال على الاقتصاد المصري، وتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على التعليم.

وأوضحت أن التنسيقية تشارك في أسبوع الابتكار من خلال مركز بناء الكوادر بمجموعة من التدريبات في مجالات الإبداع والابتكار و ريادة الأعمال.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وقيادات الجامعة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من: النائبة أميرة العادلي، والنائب محمد عبد العزيز، عضوا مجلس النواب، و عماد رؤوف، وأحمد عبد العزيز، ومحمد الصوفي، ومحمد الصعيدي، ومحمد عمار، وأحمد حافظ، ومحمد فضل، أعضاء التنسيقية.