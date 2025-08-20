إعلان نتائج مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء بجامعات مصر

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الأنشطة الفنية والإبداعية يُعد جزءًا أصيلًا من إستراتيجية الوزارة لتكوين شخصية متكاملة للطلاب، موضحًا أن الفنون تمثل قوة ناعمة تُسهم في تعزيز الهوية الثقافية وغرس قيم الانتماء والفخر بالوطن.

وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتمت فعاليات مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، الذي نظمته جامعة السويس بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وسط أجواء احتفالية نابضة بالحياة جسدت إبداعات الطلاب وطاقاتهم الفنية.

وشهد الحفل الختامي حضور اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية.

تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن جامعة السويس وأنشطتها الطلابية، بالإضافة إلى فقرات الكورال والغناء والعزف الفردي والأداء الحركي، إلى جانب عرض للسمسمية في صورة مزجت بين التراث والابتكار، قبل إعلان النتائج وتسليم الجوائز في أجواء مبهجة.

وجاءت النتائج كالتالي:

الغناء الجماعي:

المركز الأول: جامعة القاهرة، وجامعة طنطا (مكرر).

المركز الثاني: جامعة أسيوط، وجامعة عين شمس (مكرر).

المركز الثالث: جامعة السويس، وجامعة قناة السويس (مكرر).

جوائز الأوسكار الخاصة:

أوسكار الصوت الماسي لأفضل صوت طالبات: لينا خالد (جامعة قناة السويس).

أفضل صوت طلابي: محمد جمال جاد (جامعة طنطا).

أفضل عازفة: إسراء محمد عبد الجواد (جامعة طنطا).

أفضل عازف: أحمد محمد عبد العال (جامعة أسيوط).

جائزة لجنة التحكيم للتميز في الغناء: أحمد وليد (جامعة عين شمس).

الغناء الفردي:

المركز الأول: نبيلة السيد محمد (جامعة حورس)، حازم محمد عبد الحكيم (جامعة بدر بالقاهرة)، فرح رفعت إسماعيل (وزارة التعليم العالي)، رفيدة إبراهيم السيد (جامعة طنطا)، حسناء السيد عطية (جامعة الزقازيق)، مريم عبد الرحيم عبد الحليم (جامعة سوهاج)، أحمد سيد رجب (جامعة الفيوم)، مريم يونس ميلاد (جامعة أسيوط)، عبد المطلب السيد متولي (جامعة كفر الشيخ)، أميرة معروف (جامعة السويس)، سارة أسامة (جامعة قناة السويس)، ملك شريف (جامعة عين شمس)، أحمد الزنيني (جامعة بنها)، سهيلة محمد صابر (جامعة القاهرة)، مؤمن عادل إبراهيم (جامعة القاهرة).

المركز الثاني: ياسمين محمد عيد (جامعة بدر بالقاهرة)، يوسف حمادة أحمد (وزارة التعليم العالي)، مارتينا نبيل النمر (جامعة سوهاج)، سما عبد التواب السيد (جامعة الفيوم)، شهد خيري مصطفى (جامعة أسيوط)، شهد ثروت الغريب (جامعة السويس)، نوال أشرف (جامعة حلوان)، مريم حكيم (جامعة بنها)، رحمة مرعي (جامعة دمنهور).

المركز الثالث: كريم هاني (جامعة حورس)، مارلي جرجس (جامعة حلوان الأهلية)، أحمد السيد محمد (جامعة طنطا).

العزف الفردي:

المركز الأول: هيا عادل محمد (جامعة حورس)، علي عبد الحميد عامر (جامعة بدر بالقاهرة)، شريف محمد أحمد (جامعة بدر بالقاهرة)، جون عاطف راضي (وزارة التعليم العالي)، عمر جلال مجاهد (جامعة طنطا)، أحمد أسامة أمير (جامعة الفيوم)، محمد أيمن حسن (جامعة أسيوط)، أحمد محمد الدالي (جامعة السويس)، مهند شعبان (جامعة عين شمس)، ياسر محمد أحمد (جامعة دمنهور)، كامل محمد كمال (جامعة القاهرة).

المركز الثاني: يمنى عمرو (جامعة حورس)، سيف الدين وائل (وزارة التعليم العالي)، ابتهال حسام الدين (جامعة حلوان الأهلية)، ندى كمال محمد (جامعة سوهاج)، مريم هاني علي (جامعة الفيوم)، عمرو حربي (جامعة السويس)، أحمد رمضان (جامعة قناة السويس)، محمد عمرو خطاب (جامعة عين شمس)، فيولا توفيق (جامعة بنها)، زياد إبراهيم (جامعة القاهرة).

المركز الثالث: عمر سامح عربي (جامعة حلوان الأهلية)، أسامة إبراهيم عبد العزيز (جامعة الزقازيق)، رسلان غسان داوود (جامعة الزقازيق)، أنطوني وسيم (جامعة حلوان).

اقرأ أيضاً:

"تعليم الجيزة" ترد على "الشائعات المثارة" بشأن البكالوريا المصرية

التقديم في هذا الموعد.. شروط التحاق طلاب الإعدادية العامة بالأزهر

نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2025