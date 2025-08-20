إعلان

ضياء رشوان: مبادرة مصر فرصة أخيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

04:04 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

الدكتور ضياء رشوان

كتب- أحمد السعداوي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المبادرة المصرية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمثل الفرصة الأخيرة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الأعزل وكسر سلاح التجويع الذي تسلطه إسرائيل على رقاب أبناء غزة.

وأوضح رشوان، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكرة الآن في ملعب حكومة الاحتلال، مشيرًا إلى أن المبادرة المصرية تمثل فرصة للاحتلال الإسرائيلي للخروج من مأزقه السياسي سواء الداخلي أو الإقليمي والدولي، جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة لإنفاذ وعوده بوقف الحرب على غزة؛ بالضغط على الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المقترح المصري يمثل 98٪ من مقترح ويتكوف، المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي.

