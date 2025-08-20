إعلان

قداسة البابا يلتقي مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

02:39 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب- أحمد السعداوي:

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالإسكندرية، الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والجودة، والوفد المرافق له.

ورحَّبَ قداسة البابا بأعضاء المجلس وقدم له نبذة تاريخية عن كنيسة الإسكندرية ودورها الرائد في التعليم والعمل الرعوي من خلال منهجية التعليم المنظم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة عن سعادته بلقاء قداسة البابا، وشرح معايير عمل الهيئة والشروط اللازم توافرها في أي كيان تعليمي للحصول على الاعتماد، مرحبًا بالتعاون مع الكنيسة القبطية، والتنسيق بخصوص الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وقدَّم الدكتور سامح فوزي، عضو هيئة التدريس بإكليريكية الإسكندرية، رؤية الكلية والهيكل التنظيمي الخاص بها وأساليب التعليم والدرجات العلمية، وإجراءات القبول والتسجيل وعمليات وطرق التدريس والتقييم بالكلية؛ سعيًا للحصول على الاعتماد طبقًا لمعايير الجودة.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

قداسة البابا تواضروس الثاني الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور علاء عشماوي
