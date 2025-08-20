وزير التموين يعلن موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس في المحافظات

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والمهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لمتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة معارض أهلا مدارس بجميع المحافظات، وضمان توافر المستلزمات المدرسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

حضر الاجتماع: الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي.

وأكد وزير التموين أن معارض “أهلاً مدارس”تأتي ضمن المبادرات التي تحرص الوزارة على تنظيمها بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية؛ لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية وتيسير حصولها على احتياجاتها، خاصة في المواسم المختلفة مثل دخول المدارس وشهر رمضان والأعياد.

وأشار الوزير إلى أن انطلاق المعارض الرئيسية تباعاً في المحافظات سيكون اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر ولمدة شهر كامل، مع تقديم تخفيضات كبيرة على مختلف المستلزمات المدرسية (أدوات مكتبية، زي مدرسي، أحذية، حقائب)، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر بأسعار مخفضة وجودة مضمونة.

وأضاف أن توقيت هذه المعارض يتزامن مع فترة الأوكازيون الصيفي، بما يمنح المواطنين فرصة أوسع للحصول على متطلباتهم بأسعار تنافسية، ويعكس التزام الوزارة بتأمين السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.

