كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري على الأصعدة كافة .

وألقى اللواء أ.ح ياسر عبد المعز الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمةً أكد خلالها أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية يجددون العهد على مواصلة العطاء ومضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية، وتنفيذ ما يكلفون به من مهام بعقيدة إيمانية راسخة تُعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال المنطقة الشمالية العسكرية، واستعرض عددًا من الموضوعات التي تناولت التحديات المطروحة على الصعيدَين الدولي والإقليمي في ضوء ما تشهده المنطقة من متغيرات على المستويات كافة، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم، وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات تحت مختلف الظروف.

وأشار صقر إلى أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكل أفرعها وتخصصاتها على رأس اهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة.

وأوصى القائد العام للقوات المسلحة المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية، والتدريب الجاد، والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة، وشاركهم تناول وجبة الغداء وأثنى على ما يبذلونه من جهود للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .