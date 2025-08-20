محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

كتب- محمد نصار:

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٨% حيث تقدم للامتحان ٤٩٤٢٨ طالب وطالبة حضر منهم ٤٢١٨١ نجح ٣٧٠٢٦ طالب وطالبة .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٤٨% ، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٤.٢٥% ، كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠ % ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠ % بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى ٩٩.٣% .

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .