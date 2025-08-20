ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء، إلى الأحد 24 أغسطس، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر.

وأضاف البيان: إن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

كما تتكون شبورة مائية من 8:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء على فترات متقطعة.

