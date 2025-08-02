كتب- نشأت علي:

أكد حزب مستقبل وطن، عبر غرفة العمليات التابعة لأمانة المصريين بالخارج، استمرار ارتفاع معدلات المشاركة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في عدة دول عربية على رأسها السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وأوضح النائب محمود حسين، أمين أمانة المصريين بالخارج بالحزب، أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها لمتابعة سير العملية الانتخابية، رصدت تزايدًا ملحوظًا في إقبال الناخبين أمام اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس الحس الوطني العالي لدى المصريين بالخارج.

تفاعل مستمر وتوجيهات مركزية

أشار "حسين"، إلى أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمين العام للحزب، النائب أحمد عبد الجواد، الذي شدد على ضرورة التواصل الدائم مع أبناء الجاليات المصرية، وتقديم كل الدعم الممكن لضمان مشاركتهم الفعالة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، باعتبارهم سفراء حقيقيين لمصر في الخارج.

رسائل واضحة ودور وطني راسخ

أضاف "حسين" أن كثافة التصويت في دول الخليج تمثل رسالة قوية إلى كل من يحاول النيل من استقرار الدولة المصرية، وفي مقدمتهم الجماعة الإرهابية، مؤكداً أن الجاليات المصرية بالخارج تقف صفاً واحداً خلف الوطن وقيادته السياسية.

اجتماعات افتراضية وتنسيق دائم

كشف عن عقد اجتماعات متواصلة عبر تطبيق "زووم" مع أعضاء أمانة المصريين بالخارج في مختلف دول العالم، من أجل تنسيق الجهود وتكثيف التواصل مع أبناء الجاليات، معربًا عن تقديره الكبير لما يبذله أعضاء الأمانة من جهود حثيثة لحشد الناخبين أمام المقار الانتخابية في السفارات المصرية.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الإقبال المتزايد على صناديق الاقتراع في الخارج يؤكد وعي المصريين في المهجر بأهمية مشاركتهم في صياغة مستقبل وطنهم، ويعزز من قوة المسار الديمقراطي للدولة المصرية.

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