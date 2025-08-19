إعلان

هيئة الإسعاف تعلن عن وظيفة "ريس بحري" لتعزيز خدماتها

07:34 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

هيئة الإسعاف المصرية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، فتح باب التقديم لشغل وظيفة "ريس بحري"، وذلك بالتعاقد أو الندب، في إطار جهود الهيئة لتطوير أسطولها من لانشات الإسعاف البحري المستحدث مؤخرًا.

آخر موعد لتقديم الطلبات هو 18 سبتمبر 2025، ويمكن للراغبين التقديم من خلال الرابط: من هنا

يأتي الإعلان حرصًا من الهيئة على تعزيز التغطية الإسعافية بكافة أرجاء الجمهورية، بما يضمن سلامة المواطنين ويواكب توجيهات القيادة السياسية للعمل على تقديم خدمات إسعافية فعلية وملموسة على أرض الواقع، سواء على المياه أو في المناطق النائية

هيئة الإسعاف المصرية الإسعاف البحري وظيفة ريس بحري
