خبير: نتنياهو يعرقل جهود وقف الحرب في غزة بدعم أمريكي

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبنى نهجًا متعمدًا لإفشال جهود الوساطة المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال خلال مداخلته عبر زوم على قناة "إكسترا نيوز"، إن نتنياهو يرفض مقترحات الوسطاء رغم موافقة حماس على إطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يعكس إصرارًا على استكمال تدمير القطاع.

وأضاف سنجر أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية من مظاهرات واسعة في إسرائيل تطالب بالإفراج عن المحتجزين، لكنه يصر على أهدافه الأيديولوجية التي تتضمن السيطرة الكاملة على غزة وتهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل تسيطر حاليًا على 86% من مساحة القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق مثل حي الزيتون، مما يكشف عن خطة تهدف إلى إقامة مستوطنات جديدة بقيادة تيار ديني متشدد في الحكومة الإسرائيلية.

وأكد سنجر أن الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في هذه الأزمة، موضحًا أن قرارات الحرب والسلام في إسرائيل ليست مستقلة، بل تخضع لتأثير أمريكي كبير.

وأشار سنجر إلى أن الرأي العام الأمريكي، خاصة بين الشباب دون سن 35، بدأ يميل بشكل ملحوظ لدعم القضية الفلسطينية، حيث أظهرت استطلاعات مركز جالوب ارتفاع نسبة المؤيدين من 1-2% إلى أكثر من 50%.

وأكد أن هذا التحول يضع ضغطًا على صناع القرار في واشنطن، لكن التأثير الصهيوني القوي يعيق إنهاء الحرب، مما يتيح لنتنياهو استغلال الانشغال الدولي بالحرب الأوكرانية لمواصلة مخططاته في غزة.

