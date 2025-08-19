كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، أعضاء القافلة الدعويَّة التي أطلقها مجمع البحوث الإسلاميَّة إلى المحافظة، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتعزيز الحضور الميداني لوعَّاظ الأزهر في مختلِف المناطق والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنين، وتقديم الدَّعم العِلمي والفِكري لمواجهة التحديات الرَّاهنة، وذلك بإشراف الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع.

وبحث المحافظ مع أعضاء القافلة فعاليَّاتِها التي تُعقَد خلال المدَّة مِن 16 إلى 23 أغسطس الجاري، وتشمل تنظيم لقاءات وندوات توعويَّة بالمساجد، والمديريَّات، والوحدات المحليَّة، والمستشفيات، وقصور الثقافة؛ وذلك بهدف نَشْر الوعي، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز القِيَم.

وأكَّد المحافظ حِرْصه على تذليل أيَّة عقبات أمام أنشطة القافلة، مثمِّنًا التعاون المستمر بين الأزهر الشريف وأجهزة المحافظة في جهود التوعية المجتمعيَّة، ومواجهة الفِكر المتطرِّف، وترسيخ القِيَم الأخلاقيَّة والوطنيَّة.

مِن جانبهم، أعرب أعضاء القافلة عن شكرهم لمحافظ بني سويف على حفاوة الاستقبال ودَعْمه فعاليَّات القافلة، مؤكِّدين أنَّ لقاءاتهم بالمواطنين تستهدف تعزيز الوعي الدِّيني والمجتمعي لديهم، والرَّد على تساؤلاتهم؛ بما يترجم رسالة الأزهر الشريف في نَشْر الوسطيَّة، وبناء مجتمع متماسك يحافظ على قِيَمه وهُويَّته.

