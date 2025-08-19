كتب- محمد نصار:

واصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، إشرافه على الحملة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة، لرفع الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط لمدينة معًا بحي السلام ثانٍ.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان الثلاثاء، إلى أنه جار مراجعة الوحدات السكنية بمدينة معًا، والمناطق المطورة، مؤكدًا أنه سيتم سحب أي وحدة سكنية على الفور إذا تبين قيام صاحبها بتغيير نشاطها أو تأجيرها للغير.

وواصلت الأجهزة التنفيذية، اليوم، إزالة باقي الإشغالات والتعديات بالمدينة والقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة، منذ أمس الأول، حملة مكبرة لاعادة الانضباط لمدينة معًا، حيث تبين قيام بعض القاطنين بالمدينة بالتعدي على الممرات بين العقارات والمناور، وإقامة محلات عشوائية، وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بإزالة المخلفات الناتجة عن الحملة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم عمل حملات متكررة على كل المدن المطورة للتأكد من التزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة.

يذكر أن مدينة معًا التي أقامتها الدولة بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة قد تم نقل إليها السكان من عزبة أبو قرن وتضم 184 عمارة بها 4412 وحدة سكنية، وبها 2 مدرسة تعليم أساسي، ومسجد، و4 مراكز طبية، ومخبز ومنافذ لتوزيع الخبز.

