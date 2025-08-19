صور.. إزالة عقار مخالف على مساحة 1000 متر بعين شمس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء إجراءات إزالة عقار مخالف على مساحة 1000 متر بحي عين شمس بمحافظة القاهرة لإقامته بدون ترخيص.

وبحسب بيان، جاء ذلك بناءً على تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بنتائج المرور الميداني لفرق القطاع على بعض المناطق بحي عين شمس، حيث تم رصد العقار رقم 206 ناصية شارع أحمد عصمت مع شارع العشرين، ومكون دور أول فوق الأرضي وأعمدة الدور الثاني.

وعلى الفور، وجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بفحص الأوراق الخاصة بالعقار بالكامل بالتنسيق مع حي عين شمس، حيث تبين تحرير عدد من المحاضر لصاحب العقار خلال الفترة الماضية لقيامه بأعمال بناء بدون ترخيص، كما تبين صدور عدد من القرارات الإدارية بإزالة البناء المخالف المكون من طابق أرضي وأول وأعمدة الثاني لقيام مالكه بالبناء بدون استخراج أي تراخيص.

وتم تنفيذ الإزالة للمبنى في المهد وقيام صاحب العقار بإعادة الترميم لما يتم إزالته وإعادة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية بالحي.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي أبنية مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات.

ووجهت الوزير، بالتعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

كما وجهت، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجهت الدكتورة منال عوض، قطاع التفتيش بالوزارة، باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تمامًا من إزالة العقار بالكامل والإزالة الفورية لأي عقارات مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

