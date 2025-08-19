إعلان

صور الآن- جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك

01:27 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
كتب- محمد عبدالناصر:

يستلم جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في الوقت الحالي، أرض نادي الزمالك المخصصة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور ممثلين عن شركة التعمير.

ويجري حصر وتسجيل الممتلكات المقامة على الأرض، حيث تضم أكثر من 20 غرفة تحتوي على مكاتب ومستلزمات إنشائية.

وكان قد تم تخصيص 129 فدانًا لصالح نادي الزمالك لإقامة فرعه الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، إلا أن وزارة الإسكان قررت سحب الأرض بسبب عدم التزام النادي بتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في قرار التخصيص، رغم منحه مهلة إضافية للتنفيذ في سبتمبر 2024.

نادي الزمالك جهاز حدائق أكتوبر شركة التعمير
