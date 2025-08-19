"وأنت في بيتك".. كيفية تسديد فواتير الكهرباء والغاز والمياه في ثوانٍ

كتب- محمد صلاح:

أصبح تطبيق إنستاباي (Instapay) واحدًا من أبرز الحلول الرقمية التي يعتمد عليها المواطنون في مصر لسداد الفواتير المختلفة، حيث يوفر وسيلة سهلة وسريعة وآمنة لدفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه دون الحاجة لمغادرة المنزل أو الوقوف في طوابير طويلة. ويأتي هذا في إطار دعم الدولة لخطط التحول الرقمي وتبسيط الخدمات للمواطنين.

ويتيح التطبيق للمواطنين الدخول المباشر إلى حساباتهم البنكية عبر الهاتف المحمول، وإجراء مختلف المعاملات مثل التحويلات البنكية وسداد الفواتير وإعادة شحن رصيد الهاتف، وكل ذلك بخطوات بسيطة وبأعلى معايير الأمان.

ويستعرض "مصراوي" خطوات دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه عبر إنستاباي :-

يمكن للمواطنين سداد فواتيرهم الشهرية من خلال تطبيق إنستاباي بسهولة عبر الخطوات التالية:-

فتح التطبيق من الهاتف المحمول.

اختيار «دفع فواتير» من القائمة الرئيسية.

تحديد نوع الخدمة (كهرباء – مياه – غاز – اتصالات – شحن...).

اختيار الشركة أو مقدم الخدمة التابع له العميل.

إدخال بيانات الفاتورة مثل رقم الاشتراك أو الحساب.

مراجعة قيمة الفاتورة بعد الضغط على «التالي».

إدخال الرقم السري (IPN PIN) لتأكيد الدفع.

استلام إشعار فوري من التطبيق يؤكد نجاح العملية.

التسجيل في تطبيق إنستاباي.

يمكن لأي عميل يمتلك حسابًا بنكيًا لدى أحد البنوك المشتركة في منظومة إنستاباي التسجيل في التطبيق، شريطة توافر بعض المتطلبات، وهي:

امتلاك بطاقة خصم مباشر أو بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع من نفس البنك.

أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلًا بالفعل لدى البنك.

خطوات إنشاء حساب جديد على إنستاباي

للاستفادة من خدمات التطبيق، يمكن للمستخدم التسجيل بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

تنزيل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.إدخال رقم البطاقة البنكية.

إدخال رقم الهاتف المسجل في البنك.

اتباع التعليمات لتفعيل الحساب.

تعيين الرقم السري (IPN PIN) لحماية المعاملات.

سهولة وأمان في متناول يدك

تؤكد وزارة الاتصالات والبنك المركزي أن إنستاباي يمثل نقلة نوعية في مجال الدفع الإلكتروني داخل مصر، حيث يعزز الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية ويوفر وقت وجهد المواطنين، كما أن التطبيق مزود بأحدث تقنيات التشفير لضمان سرية وأمان البيانات والمعاملات.