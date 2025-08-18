تفاصيل لقاء رئيس هيئة الدواء المصرية مع سفير الهند بالقاهرة

كتب- عمرو صالح:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سعادة السفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند في قطاع الدواء وبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون في عدد من المجالات الحيوية بقطاع الدواء، شملت مجالات التصنيع المشترك، وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية، وتطوير آليات تسجيل المستحضرات الدوائية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الدوائية المصرية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الدواء إلى الأسواق العربية والأفريقية، ويفتح المجال أمام تعاون استراتيجي طويل الأمد يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

فى مستهل اللقاء، رحّب الدكتور علي الغمراوي بسعادة السفير، مؤكدًا اعتزاز هيئة الدواء المصرية بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والهند، وحرصها على مد جسور التعاون مع الهيئات التنظيمية الدولية بما يسهم في دعم تطوير المنظومة الدوائية وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.

وأشار إلى استعداد الهيئة لتوسيع نطاق الشراكة بما يشمل مجالات جديدة للاستثمار الدوائي والتعاون البحثي والتكنولوجي، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الهندية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية والبيوتكنولوجية، وهو ما يمثل إضافة قوية لجهود الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الدوائي وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

ومن جانبه، أعرب السفير سوريش ك. ريدي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية وطنية مستقلة، مشيدًا بما حققته من إنجازات ملموسة في دعم قطاع الدواء على المستويين المحلي والإقليمي، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الهيئة بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع.

وحضر اللقاء من جانب هيئة الدواء، الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

ومن الجانب الهندى، السيد راف برافين، السكرتير الأول للشؤون التجارية، والسيد أسد زبيري، السكرتير الثالث، والسيدة ماديفاداني آر، السكرتير الثالث، السيد محمد حامد علي رشوان، رئيس قسم الترجمة بسفارة الهند.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود نحو بناء شراكة مؤسسية قوية ومستدامة، بما يخدم توجهات البلدين ويعزز من مكانة الدواء المصري إقليميًا وعالميًا. وفي هذا الإطار، تؤكد هيئة الدواء المصرية اعتزازها بشراكاتها الدولية، وحرصها على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يرسخ مكانة الدواء المصري كمنافس قوي على الساحة الدولية ويعكس ريادة مصر في دعم الصناعة الدوائية إقليميًا وعالميًا.

