الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية رقم "61 " للصحفيين الأفارقة من 18 دولة

03:24 م الإثنين 18 أغسطس 2025

انطلاق الدورة التدريبية رقم ''61 '' للصحفيين الأف

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انطلاق الدورة التدريبية رقم "61 " للصحفيين الأفارقة بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس، والتي تعقد بالتعاون مع وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفارقة.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الدورة عدد من اللقاءات مع الشخصيات الصحفية والسياسية، وكذلك بعض الزيارات الميدانية والسياحية والحضارية في مصر، بمشاركة 3 نقباء صحفيين من كوت ديفوار، وأوغندا، وجيبوتي، و27 صحفيا من مصر، والجزائر، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وغانا، وكينيا، ومالي، وموريتانيا، كوت ديفوار، وأوغندا، وجيبوتي، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وتشاد، وتونس، وزامبيا، وزيمبابوي.

وحضر الافتتاح من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشارة ريم هندي، وآمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب، والسفير أحمد حجاج، مستشار اتحاد الصحفيين الأفارقة، وأمين الاتحاد الدكتورة زينب عباس، وأعضاء الأمانة الفنية للاتحاد السفير الدكتور محمد حجازي، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي ، والكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأيمن عدلى رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين، وعضو الأمانة الفنية باتحاد الصحفيين الأفارقة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز وزارة الخارجية اتحاد الصحفيين الأفارقة
