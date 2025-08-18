إعلان

حالة طارئة.. إنقاذ شاب من "عظمة فرخة" بمستشفى العلمين النموذجي

01:10 م الإثنين 18 أغسطس 2025
كتب- أحمد جمعة:

شهدت مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح حالة طبية دقيقة، حيث نجح الفريق الطبي بقسم الجهاز الهضمي والمناظير في إنقاذ شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، بعد ابتلاعه عظمة دجاج كبيرة استقرت في الجزء العلوي من المريء، ما تسبب في انسداد كامل ومنعه من البلع، مهددًا حياته بمضاعفات خطيرة.

وقالت إدارة المستشفى، إن فريق الطوارئ تدخل على الفور بعد استقبال الحالة، حيث تم إجراء منظار طارئ بشكل عاجل، تمكن الأطباء خلاله من استخراج العظمة بدقة شديدة دون حدوث أي مضاعفات.

وبحسب بيان، ضم الفريق الطبي الذي أجرى التدخل كلًا من: د. محمود حسان، د. محمد عتمان، تحت إشراف د. أحمد نبيل رئيس القسم، وبمشاركة استشاري التخدير د. وسام، إلى جانب فريق تمريض العمليات: نورا العبد، أسماء أبو بكر، وأحلام أحمد.

وأكدت إدارة المستشفى أن نجاح التدخل جاء بفضل سرعة التحرك وكفاءة الفريق الطبي، مشيرة إلى أن المريض خرج من المستشفى بحالة جيدة بعد زوال الخطر، في إنجاز يُضاف إلى سجل قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى.

وأضافت: "بفضل كفاءة الفريق الطبي، تحولت لحظات الرعب إلى إنجاز طبي جديد يُضاف لقسم الجهاز الهضمي والمناظير".

