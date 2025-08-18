التنمية المحلية: تطوير المسارات والفراغات العامة بمنطقتي العرب ورشيد

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من القيادات لمتابعة مستجدات تنفيذ مقترحات تطوير ورفع كفاءة المسارات والفراغات العامة في منطقة العرب بمحافظة بورسعيد ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

شهد الاجتماع استعراض مقترحات تطوير شارعي الشيخ قنديل ودهليز الملك في مدينة رشيد لاحتوائهما على العديد من المباني الأثرية والتراثية التاريخية وذلك بتطوير المسارات والفراغات العامة ورفع الإشغالات بالمنطقة الأثرية ونقل الباعة الجائلين لمنطقة مخططة يُراعى فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهم وضمان توفير الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على الهوية الأثرية والبصرية لمدينة رشيد بما يضمن الحفاظ على الطابع التاريخي لها ويعزز من فرص الجذب السياحي.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مقترحات تطوير عدد من الشوارع التجارية والأسواق في حيي العرب والمناخ والتي تتضمن تحسين البينة التحتية والمسارات مع الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المقيمين والزوار وصولًا إلى تعزيز النشاط الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة للمدينة بما يحقق بيئة حضارية ويسهم في جذب الزائرين وزيادة القوة الشرائية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، سعي الوزارة لتطوير عدد من الأسواق والمجتمعات المحلية بالمحافظات وعلى رأسها مشروع تطوير الفراغات العامة الخاصة بسوق العتبة في محافظة القاهرة والذي يتم حاليًا، وبعض المسارات في البحيرة وبورسعيد، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل وتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية التاريخية وبما يساهم في تأهيل المعالم السياحية المصرية ودمجها في منظومة تنمية حضرية شاملة.

