بروتوكول تعاون بين الزراعة والفنية العسكرية لإنتاج الأسمدة البوتاسية

كتب – عمرو صالح:

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية، بهدف إنتاج الأسمدة البوتاسية محليًا لتعزيز خصوبة التربة ودعم خطط التنمية الزراعية.

تعزيز الشراكة وتوطين التكنولوجيا

أكد وزير الزراعة أن البروتوكول يأتي في إطار تعميق التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في تطوير تكنولوجيا زراعية تتناسب مع البيئة المصرية، ويعزز من قدرات الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

استخراج البوتاسيوم من مصادر طبيعية

أوضح فاروق أن التعاون يركز على استخلاص عنصر البوتاسيوم من مصادر طبيعية متجددة مثل صخور الفلدسبار، لإنتاج أسمدة بوتاسية داخل مصر، وذلك للحد من الفجوة الاستيرادية التي تقدر بنحو مليون طن سنويًا.

وأضاف أن مصر تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد البوتاسيوم من الخارج نتيجة انخفاض نسبته في التربة المحلية عن المتوسط العالمي، على الرغم من كونه عنصرًا رئيسيًا لتحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

خطوة استراتيجية نحو الأمن الغذائي

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تعتمد على الخبرات الوطنية المتوفرة في الكلية الفنية العسكرية ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية، بما يعزز من توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا الزراعية وتقليل فاتورة الاستيراد.

وشدد على أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.

توقيع الاتفاقية

وقع البروتوكول كل من اللواء دكتور أشرف ضياء الدين البيومي، مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والكلية.

