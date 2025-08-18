الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة حتى السبت المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتبارًا من الثلاثاء 19 أغسطس وحتى السبت 23 أغسطس 2025، أجواءً حارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات، موضحة أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما لفت البيان إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة بمعظم الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الفترة تتراوح بين:

القاهرة الكبرى: 36 – 38 درجة مئوية (محسوسة 38 – 40).

السواحل الشمالية: 33 – 36 (محسوسة 35 – 38).

جنوب سيناء: 38 – 42 (محسوسة 40 – 43).

جنوب البلاد: 41 – 43 (محسوسة 43 – 45).



