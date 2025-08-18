تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سرقة الأعضاء البشرية، خاصة من الأطفال، ليس لها أي أساس علمي أو عملي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز إن هذه الادعاءات، التي أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين، ما هي إلا أساطير لم يتم توثيقها في أي مكان بالعالم، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لتفنيد مثل هذه الأكاذيب.

أكد الإعلامي تامر أمين أن حادثة الواحات، التي شهدت مطاردة 3 فتيات من قبل مجموعة شباب أدت إلى اصطدام سيارتهن بمقطورة، تكشف عن أزمة أخلاقية عميقة في المجتمع.

وقال أمين خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار إنه يرفض تسمية الحادثة إعلاميًا بـ"فتيات الواحات"، معتبرًا أن هذا الوصف يحمل إهانة ووصمًا للضحايا، وأن التركيز يجب أن يكون على المتهمين الذين تسببوا في الحادث بدلاً من توجيه اللوم للمجني عليهن.

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن الانتهاء من 70% من قانون الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا القانون مهم لأنه سيدعم الاستثمارات، ويواجه السلبيات بكافة أشكالها وصورها.

وقال بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، إن القانون يتماشى مع التطور التكنولوجي، ويحدد مجالات الاستخدام.

أكد الدكتور حسام لطفي، أستاذ الملكية الفكرية، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا قويًا لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، لكنه أشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضعف تنفيذ هذه القوانين، خاصة في مواجهة سرقة المحتوى الإلكتروني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد إن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة، تشمل الحبس والغرامات، لكنه يحتاج إلى تفعيل أكثر فاعلية لردع الانتهاكات الرقمية.

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية يعكس موقفًا صلبًا ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة إن مصر ترفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية، سواء كان التهجير إلى أراضيها أو إلى دول أخرى مثل جنوب السودان، مشددًا على أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.