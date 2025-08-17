إعلان

بالصور.. السكة الحديد تطلق خدمة جديدة لراحة الركاب الخميس المقبل

05:32 م الأحد 17 أغسطس 2025
كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إطلاق خدمة "Premium Lounge" على متن رحلاتها من القاهرة إلى الإسكندرية والعودة، على أن تبدأ أولى الرحلات على القطار رقم 905/ 916 ، اعتبارا من الخميس الموافق 21 أغسطس 2025.

وبحسب بيان اليوم، تحقق الخدمة الجديدة مستوى من الراحة والتميز بدءا من لحظة دخول المحطة وحتى نهاية الرحلة، حيث توفر للمسافرين "صالات انتظار مكيفة مجهزة بخدمات الضيافة وشاشات العرض، وتخصيص عدد من العربات المميزة المزودة بمقاعد مريحة تحقق مستوى عالٍ من الرفاهية والتميز خلال الرحلة".

وأتاحت الهيئة سهولة الحصول علي الخدمة الجديدة عبر الحجز بالطرق والتطبيقات المتنوعة ، فضلا عن فريق متخصص لخدمة العملاء ، كذلك حصول مستخدمي الخدمة علي تخفيض بقيمة 10 % علي المشتريات والخدمات المقدمة بمنافذ البيع داخل المولات التجارية بمحطتي القاهرة وسيدي جابر.

وأكدت الهيئة، حرصها المستمر علي تطوير أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين على متن خطوط السكك الحديدية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر Premium Lounge السكة الحديد
