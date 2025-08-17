كتب– محمد سامي:

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمقر الجهاز في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحثا سبل تطوير مهام المنظمة وتنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي، إلى جانب الارتقاء بأداء المؤسسات العامة في الوطن العربي.

وأكد القحطاني أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم أنشطة المنظمة، مشيدًا بمساهمة رئيس الجهاز بصفته نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل عن تقديره لجهود المنظمة في تعزيز العمل العربي المشترك بمجال التنمية الإدارية، مؤكدًا حرص الجهاز على مواصلة التعاون معها والمشاركة الفعالة في مختلف أنشطتها.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول العربية في مجال الإصلاح الإداري، وتعزيز قدرات الموارد البشرية وصولًا إلى تنمية العنصر البشري على أسس من الكفاءة والفعالية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أن التعاون المشترك يستهدف الاستفادة من التطورات في مجال التحول الرقمي، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.